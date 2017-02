Salário médio de setor industrial na China já supera o do Brasil

Considerando os trabalhadores chineses como um todo, a renda por hora é superior a de todos os grandes países da América Latina, com exceção do Chile

O salário médio dos trabalhadores do setor industrial na China já ultrapassou o de países como Brasil e México e está se aproximando da renda média da força de trabalho na Grécia e em Portugal, segundo levantamento da consultoria Euromonitor publicado na edição de sábado do jornal britânico “Financial Times”. Considerando os trabalhadores chineses como um todo, a renda por hora é superior a de todos os grandes países da América Latina, com exceção do Chile. Em relação aos países menos desenvolvidos da zona do euro, o chinês recebe 70% do salário médio.

O salário médio por hora na indústria chinesa triplicou entre 2005 e 2016, para US$ 3,60, segundo o Euromonitor. No mesmo período, o salário no setor industrial no Brasil caiu de US$ 2,90 para US$ 2,70. No México, a queda foi de US$ 2,20 para US$ 2,10. Os dados foram compilados junto à Organização Internacional do Trabalho, à Eurostat (o órgão de estatísticas da União Europeia) e a agências de estatísticas nacionais. Em seguida, foram convertidos para o dólar e ajustados pela inflação. O custo de vida em cada país não foi levado em consideração.

Ameaça a postos de trabalho

Os números mostram como a China elevou o padrão de vida de sua população nos últimos anos. Alguns analistas avaliam que ganhos de produtividade poderão elevar ainda mais os salários no país asiático. Por outro lado, o crescimento dos salários pode fazer com que os chineses comecem a perder emprego para outros países em desenvolvimento, num cenário de busca por corte de custos pelas empresas instaladas na China.

Os dados publicados no “FT” também revelam os problemas que enfrentam os países latino-americanos, onde a renda estagnou e, em alguns casos, caiu em termos reais. Na Grécia, o salário médio por hora caiu mais da metade desde 2009, segundo a Euromonitor.

— É marcante como a China fez bem, comparando-se a todos os outros países — disse Charles Robertson, economista-chefe do banco de investimentos Renaissance Capital, ficado em países emergentes. — Ela está convergindo com o Ocidente, quando tantos outros mercados emergentes não conseguiram.

