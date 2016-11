Salários dos vereadores santarenos não terão aumento até 2020

O presidente da Câmara disse ainda que os vereadores recebem subsídios de R$ 9.900,00 (Nove Mil e Novecentos Reais) mensais, mas com os descontos dos impostos restam R$ 7.900,00 (Sete Mil e Novecentos Reais). Além disso, os parlamentares não recebem verba de gabinete ou quaisquer outros acréscimos, que embora seja legal, mas mesmo antes de crise econômica se estabelecer no país, os vereadores santarenos já haviam decidido abrir mão de outros benefícios financeiros complementares.

