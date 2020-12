Salles nomeia coronel da PM para chefiar área de multas do Ibama

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além disso, desde o início do governo Bolsonaro, Salles tem nomeado militares da PM, Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas para ocuparem cargos de liderança no ministério.

Matiota, que passa a ocupar um cargo de confiança, estará à frente da Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais do órgão. No entanto, o setor de infrações ambientais do Ibama está entre os mais criticados da gestão ambiental de Salles, após a paralisação das multas determinada pelo ministro.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, escolheu o tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo Wagner Tadeu Matiota para chefiar a área do Ibama responsável por multas ambientais. A nomeação foi publicada em Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (9).

You May Also Like