Samsung Galaxy S9 faz downloads quase 40% mais rápidos que o iPhone X

Em um mundo que está encaminhando para o uso da tecnologia 5G, que alcançou números incríveis em testes realizados há algum tempo, é difícil conviver com uma internet lenta, certo? Pois é, e de nada adianta uma internet de alta velocidade, se o dispositivo de acesso não consegue usufruir de toda a rapidez que é disponibilizada. Por isso, frequentemente são realizados testes com smartphones.

A questão é que esses testes também servem para fazer comparações, e frequentemente um é dito ser mais capaz do que o outro. O caso da vez envolve a gigante sul-coreana, Samsung. Ela recentemente divulgou um comunicado exaltando a alta velocidade de download que os seus Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus conseguem .

A empresa ressalta que, segundo a Ookla, o Galaxy S9 é 37% mais rápido que o iPhone X em velocidade de download, mesmo que eles dois possuam modem CAT 18 LTE, o que teoricamente permitiria que eles alcançassem até 1,2Gpbs. Contra o Pixel 2, outro grande concorrente, ele se sai 17% mais veloz. Por fim, para comparar com um antecessor, vê-se que o Galaxy S7 é 38% mais lento.

Especificações técnicas – Galaxy S9

Tela Super AMOLED de 5,8” (S9) e 6,2” (S9+) com resolução Quad HD+ (2960 x 1440 pixels)

Chipset Qualcomm Snapdragon 845

4 GB (S9) e 6 GB (S9+) de RAM

64, 128 e 256 GB de armazenamento

Câmera única (S9) e câmera dupla (S9+) de 12 MP com abertura variável f/1.5 ou f/2.4 e OIS

Câmera frontal de 8 megapixels com foco automático

Zoom óptico 2x e foco seletivo (apenas S9+)

Gravação de vídeos em câmera lenta a 960 fps, além de 4K a 60 fps

Foco na inteligência artificial para melhoria de imagem

Leitor de impressões digitais e de íris

Bateria de 3.000 mAh (S9) e 3.500 mAh (S9+)

Certificação IP68

Considerando o tempo que hoje em dia passamos olhando para o smartphone e estando conectados, é interessante ter um de conexão rápida, visto que vivemos consumindo conteúdos cada vez mais “pesados”, como vídeos.

O Samsung Galaxy S9 Plus está disponível na Colombo por R$ 4.199.

O Samsung Galaxy S9 está disponível na Walmart por R$ 3.499. O custo-benefício é médio mas esse é o melhor modelo nessa faixa de preço.

O Apple iPhone X está disponível na Kabum por R$ 5.209.

