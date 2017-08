Samsung lança smartphones com duas contas de WhatsApp

Quem precisa usar mais de uma conta em seus apps de mensagens poderá fazer isso sem instalar nenhum app

São Paulo – A Samsung anunciou hoje (4) o lançamento de novos integrantes da linha de smartphones Galaxy J. Segundo levantamento do comparador de preços na web Zoom, essa família de produtos é a mais popular do Brasil no e-commerce. Dados da consultoria GfK também confirmam a liderança de mercado do produto em seu segmento intermediário.

Os novos produtos da linha Galaxy J são o Galaxy J5 Pro e o Galaxy J7 Neo. Um dos principais diferenciais do produto é o recurso chamado Dual Messenger, que permite instalar dois aplicativos de mensagens iguais, como o WhatsApp ou Messenger. Usando um recurso já oferecido pela Pasta Segura, da Samsung, seria possível usar até mesmo três contas de apps de mensagens.

A proposta dessa oferta de login múltiplo em aplicativos pode servir para separar a vida pessoal da vida profissional ou então para permitir o uso de contas de chips diferentes no WhatsApp com facilidade, de acordo com Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. Com isso, como indica a declaração, os smartphones têm suporte para dois chips de operadoras.

Fora isso, a fabricante investiu em alguns pontos-chave dos produtos para tentar conquistar o consumidor. “Câmera, design e tamanho da tela são os pontos fortes dos aparelhos”, afirmou Antonio Quintas, vice presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Em termos de câmeras, o Galaxy J5 Pro tem dois sensores de 13 megapixels (principal e frontal). A câmera traseira tem abertura de f/1.7 para captar mais luz mesmo em ambientes parcialmente escuros. Já a câmera dianteira tem flash e permite a captura de selfie panorâmica.

Sua tela tem 5,2 polegadas, há 2 GB de memória RAM, processador octa-core Exynos 7870 e o sistema Android chega na versão 7.0 Nougat. O espaço interno do aparelho é de 32 GB e tem suporte para expansão com cartão.

O Galaxy J7 Neo tem como principal apelo o suporte para sinal de TV digital (Full Seg) e tela de 5,5 polegadas. Seu espaço interno é de 16 GB e as câmeras são de 13 megapixels (principal) e 5 megapixels (frontal). O processador também é o Exynos 7870.

O Galaxy J5 Pro será vendido com preço sugerido de 1.299 reais. Já o J7 Neo chega ao mercado por 999 reais. Ambos os aparelhos estão à venda a partir de hoje.

Os novos produtos chegam ao mercado para concorrer com smartphones como o Asus Zenfone 3 Max, o Moto E4 Plus e o Moto G5.

Fonte: EXAME.

