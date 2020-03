Sancionada lei que garante realização de ultrassonografia mamária pelo SUS

Lei até então em vigor garantia às mulheres acima de 40 anos a realização de mamografia (Foto:Agência Brasil / Divulgação)

Lei teve origem em projeto de lei de autoria do Senado e foi aprovada no dia 19 de fevereiro

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12) traz a Lei 13.980, que garante a realização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de ultrassonografia mamária a mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama ou que não possam ser expostas a radiação e de forma complementar a mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos de idade ou com alta densidade mamária. A Lei teve origem em projeto de lei de autoria do Senado e foi aprovada no dia 19 de fevereiro pela Câmara dos Deputados. A Lei até então em vigor garantia às mulheres acima de 40 anos a realização de mamografia, que muitas vezes não é suficiente para diagnosticar casos de câncer de mama.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...