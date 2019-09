Santa Casa contrata 258 profissionais com rendimentos entre R$ 998 e R$ 1858,41

Fundação Santa Casa divulgou Processo Seletivo Simplificado (Foto:Agência Pará)

Contratações são de caráter temporário, com limite de até dois anos de trabalho para os aprovados

A Fundação Santa Casa divulgou nesta segunda-feira, 23, no Diário Oficial Do Estado do Pará (DOE-PA), a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para selecionar 258 candidatos para desempenharem as funções temporárias de níveis Superior, Médio e Fundamental. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentre outros profissionais, poderão concorrer aos postos ofertados, com rendimentos entre R$ 998 e R$ 1858,41.

As contratações são de caráter temporário, com limite de até dois anos de trabalho para os aprovados. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no site da Sipros.

A seleção tem como fundamento a Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011; no Decreto no 1.230, de 26 de fevereiro 2015.

Confira a vaga por nível:

Nível Superior: Médico Pediatra (18 vagas), Médico Terapia Intensiva Pediátrica (06 vagas), Médico Pediatra com Área de Atuação em Neuropediatria (01 vaga), Médico Ginecologia e Obstetrícia (18 vagas), Médico Cardiologista com Área de Atuação em Ecocardiografi a (01 vaga), Médico Cardiologista (01 vaga), Médico Ultrassonografista (01 vaga), Médico Radiologista com Área de Atuação em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia (01 vaga), Médico Cirurgia Plástica (01 vaga), Médico Endocrinologista Adulto e Pediátrico (01 vaga), Médico Pediatra com Área de Atuação em Nefrologia Pediátrica (01 vaga), Médico Pediatra Neonatologista (16 vagas), Médico Cirurgia Pediátrico (03 vagas), Médico Nefrologista (01 vaga), Enfermeiro Obstetra (10 vagas), Enfermeiro Intensivista com Habilidade em Pediatria (04 vagas), Enfermeiro Unidade de Tratamento Intensivo Adulto (02 vagas), Enfermeiro Neonatologista (04 vagas), Enfermeiro Nefrologista (01 vaga), Enfermeiro Centro Cirúrgico (01 vaga), Enfermeiro (01 vaga), Analista de Sistema (02 vagas), Farmacêutico (03 vagas), Fisioterapeuta (02 vagas), Terapeuta Ocupacional (01 vaga), Fonoaudiólogo (01 vaga), Psicólogo (02 vagas), Psicólogo com Experiência em Terapia Renal Substitutiva Pediátrica (01 vaga), Odontólogo com Especialidade em Ortodontia (01 vaga), Odontólogo (01 vaga), Nutricionista (01 vaga).

Nível Médio: Técnico de Enfermagem com Experiência em Uti Pediátrica (29 vagas), Técnico de Enfermagem com Experiência em Neonatologia (27 vagas), Técnico em Enfermagem com Experiência em Centro Cirúrgico (13 vagas), Técnico de Enfermagem com Experiência em Obstetrícia (08 vagas), Técnico de Enfermagem com Experiência em Serviço de Diagnóstico por Imagem e Endoscopia (02 vagas), Técnico de Enfermagem com Experiência em Central de Material de Esterelização (07 vagas), Técnico de Radiologia (02 vagas), Técnico de Laboratório com Experiência em Serviço de Hematologia e Hemoterapia (04 vagas), Técnico de Laboratório (05 vagas), Técnico de Laboratório com Experiência em Serviço de Banco de Leite Humano (02 vagas), Assistente Administrativo (08 vagas).

Nivel Fundamental: Agente De Artes Práticas (43 vagas).

Por:Redação Integrada de O Liberal

