Santa Cruz faz gol no final, vence o clássico com o Sport e avança

Parecia que o placar da partida de ida entre Santa Cruz e Sport, pela segunda fase da Copa Sul-americana, iria se repetir. Aos 36 minutos do segundo tempo da partida disputada na noite desta quarta-feira, no entanto, Bruno Moraes marcou o gol da vitória por 1 a 0 e assegurou a classificação da equipe tricolor à próxima fase.

Com o resultado, o Santa Cruz agora aguarda o vencedor do confronto entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Sportivo Luqueño, do Paraguai, para descobrir o seu adversário nas oitavas de final. Os colombianos venceram por 3 a 0 em casa e tentarão confirmar a vaga na etapa seguinte em 15 de setembro.

Para avançar, o Santa Cruz enfrentou as mesmas dificuldades do primeiro clássico, protagonizando um jogo de pouca inspiração com o rival. Do outro lado, o Sport sofreu uma baixa logo no princípio, perdendo Ronaldo Alves, machucado, que cedeu espaço para o veterano Durval.

Com chances esporádicas para ambos os lados a partir de então, o Sport tentou chegar à vitória no segundo tempo com Serginho e Vinícius Araújo nas vagas de Paulo Roberto e Edmílson. Pelo Santa Cruz, Doriva esperou um pouco mais para mandar ao gramado Bruno Moraes e Jadson nos lugares de Grafite e Derley.

As alterações do Santa Cruz surtiram efeito. Quando o jogo já se encaminhava para uma definição nos pênaltis, o time tricolor tirou proveito de uma saída errada de Serginho. Keno fez o corte para cima de Matheus Ferraz e finalizou. No rebote do goleiro Magrão, Bruno Moraes conferiu.

Classificado graças a esse gol, o Santa Cruz agora se preocupa em se recuperar no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, a equipe ganhou confiança para enfrentar a Chapecoense em 7 de setembro, na Arena Pernambuco. No dia seguinte, o Sport buscará a reação emocional diante do Corinthians, em Itaquera.

Fonte: Gazeta Esportiva

