Santa Cruz vacila no fim e é eliminado na Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva -Após três meses sem nem sequer balançar a rede do adversário, Grafite desencantou na noite desta quarta-feira, no Arruda, mas não o bastante para classificar o Santa Cruz às quartas de final da Copa Sul-Americana. Maior ídolo da torcida, ele marcou os três gols do Santa Cruz na vitória por 3 a 1 sobre o Independiente Medellín, mas, como a equipe perdeu por 2 a 0 no confronto de ida, não assegurou uma vaga nas quartas de final para os recifenses no primeiro mata-mata internacional da história do clube.

Com o resultado, a equipe colombiana passa à próxima fase agora para encarar o vencedor do confronto entre o seu conterrâneo Santa Fé e o Cerro Porteño, do Paraguai. No primeiro jogo, disputado em Bogotá, na semana passada, os donos da casa conseguiram uma vitória por 2 a 0. A volta está marcada para esta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Assunção;

O primeiro tempo dos donos da casa parecia seguir um roteiro escrito pelo mais fanático torcedor do Santa. Apostando em uma pressão inicial na saída de bola dos colombianos, os anfitriões conseguiram sufocar a criação de jogadas dos rápidos adversários e manteve a posse de bola. Faltava, porém, uma maior eficácia na hora de chegar cara a cara com o goleiro González.

A saída para isso foi a bola parada e o bom posicionamento de Grafite no meio da área. Aos 15 minutos de bola rolando, João Paulo cobrou falta na lateral direita da área e Grafite apareceu por trás da defesa para, dentro da pequena área, cabecear. A bola quicou e subiu, vencendo o arqueiro colombiano e abrindo o placar em favor dos pernambucanos.

O segundo saiu em novo cruzamento, mas dessa vez com a bola rolando. Após bela troca de passes do ataque da Cobra Coral, Pisano recebeu pelo lado direito, ajeitou para a perna esquerda e cruzou na segunda trave. A bola passou por dois defensores e Grafite, livre de marcação, testou à queima-roupa. O goleiro ainda tocou nela, mas não evitou o tento, aos 36 minutos.

Na etapa final, tudo parecia melhor para os donos da casa quando Grafite saiu cara a cara com González e mostrou categoria para encobri-lo e ampliar a vantagem, que garantia a classificação. Um vacilo do goleiro Edson Kolln, porém, pôs tudo a perder. Completamente sem necessidade, deixou a meta desguarnecida e viu Ibarguen tocar para o gol vazio aos 31 minutos do segundo tempo, assegurando o posto aos forasteiros.

