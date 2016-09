Santa Cruz vence Atlético-PR e encerra jejum de nove jogos

Fonte: Gazeta Esportiva -O Atlético-PR segue sem emendar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Embalado após vencer o Inter, o Furacão foi ao Barradão visitar o Santa Cruz, nesta quarta-feira, pela 25ª rodada da competição, mas não conseguiu apresentar um grande futebol e acabou saindo derrotado por 1 a 0, com gol no fim de Bruno Moraes.

Com o resultado, os paranaenses se mantiveram no meio da tabela, com 36 pontos conquistados. Em situação muito mais complicada, permanece o Tricolor, que mesmo com o triunfo, o primeiro depois de nove sem vencer, segue na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna, com 24 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Santa Cruz encara o Santos, no domingo, em partida marcada para o estádio do Pacaembu, em São Paulo. Já o Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo, no mesmo dia, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O jogo – a equipe coral começou pressionando, Aos dois minutos levantamento na área para Keno, que testou pela linha de fundo. O Furacão se defendia como podia, segurando as investidas do time pernambucano. Pisano, aos seis minutos encontrou espaço na defesa e soltou o pé carimbando a defesa atleticana.

A defesa rubro-negra quase entregou ouro, aos 12 minutos com Matheus Rosseto, que perdeu para Keno avançar e arriscar o tiro para fora, com um leve toque do goleiro Weverton.

Os pernambucanos seguiam buscando mais o jogo, enquanto o Furacão se limitava a defender e apresentava muita dificuldade para criar e emendar os contra-ataques. Aos 22 minutos, após boa jogada de Keno, Alan Vieira recebeu na esquerda descolou belo cruzamento rasteiro para Bruno Moraes, que facilitou na hora da finalização para Weverton somente agarrar.

No decorrer da primeira etapa, o jogo seguiu com o mesmo panorama: domínio do Santa, principalmente pelas jogadas de lateral, mas sem converter as oportunidades.

Entrando para disputar os 45 minutos finais sem Mathias Pisano, que saiu para a entrada de Arthur, o Coral perdeu poder de criação, mas seguia melhor no confronto, aproveitando a boa noite de Keno. Logo aos cinco minutos, em jogada que saiu dos pés do camisa 11, os mandantes tiveram oportunidade de mexer no placar, mas o goleiro medalha de ouro nos Jogos do Rio não teve dificuldades.

Além das jogadas laterais, o Santa ainda apelou para outro trunfo para buscar a vantagem, porém, sem marcar: os chutes de longe. Aos nove minutos, Jadson emendou uma bomba de fora da área e viu Weverton manter a igualdade mais uma vez.

Com a torcida ficando cada vez mais irritada e ainda com as rédeas do jogo, o Tricolor só foi encontrar as redes no último minuto. Em cobrança de escanteio, a defesa não conseguiu afastar a bola, acabou escorando para Bruno Moraes, que só teve o trabalho de empurrar para dentro e selar a vitória por 1 a 0.

