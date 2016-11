Santa Cruz vence no Arruda e devolve a lanterna para o América-MG

Fonte: Gazeta Esportiva – No melancólico encontro entre as equipes de pior campanha do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, o Santa Cruz derrotou o América-MG por 1 a 0 no Arruda, diante de 7.632 torcedores. O gol foi marcado pelo experiente Léo Moura, de cabeça, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Santa Cruz subiu para 27 pontos ganhos e devolveu a lanterna ao América-MG, que também tem 27, mas leva a pior no saldo de gols. Os dois times ainda estão no matematicamente rebaixados para a Série B.

Na próxima rodada, que poderá sacramentar a queda de Santa Cruz e América-MG, a equipe pernambucana visitará o Coritiba no Couto Pereira, enquanto a mineira receberá o Flamengo no Independência. Os jogos serão disputados na quarta-feira de 16 de novembro.

O jogo – Contando com o apoio dos seus torcedores, apesar da campanha pífia, o Santa Cruz começou a partida no setor ofensivo, inclusive com jogadas de efeito. Keno levantou a torcida com velocidade e pedaladas, enquanto Léo Moura, atuando como um atacante, constrangeu Tony com um drible entre as pernas.

Do outro lado, o América-MG era mais tímido. Dava trabalho à defesa do Santa Cruz apenas em jogadas de bola parada – uma cobrança de falta de Danilo quase acertou o ângulo – e quando tentava encurtar o caminho para o gol com chutes de longa distância.

Foi o Santa Cruz que abriu o placar. Aos 32 minutos, Léo Moura subiu bem para aproveitar um cruzamento da esquerda e cabecear a bola para a rede, fazendo a festa do público tricolor no Arruda.

Para tentar a reação, o América-MG contou com as entradas de Roger, no final do primeiro tempo, e Renato Bruno, no início do segundo, nos lugares de Éder Lima e Matheusinho.

O nível técnico dos dois times, no entanto, não colaborava com o espetáculo. Pelo Santa Cruz, quem saiu foi o veterano Grafite, cedendo espaço para Bruno Moraes, e Vítor, trocado por Arthur, o que fez Léo Moura voltar a atuar como um lateral direito.

Dessa maneira, o Santa Cruz voltou a incomodar os defensores do América-MG, chegando até a acertar o gol com Arthur, porém em posição irregular. Ao menos neste fim de semana, já com parte dos refletores do Arruda apagados, a torcida coral teve o que comemorar.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...