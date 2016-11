Santa goleia time reserva do Grêmio em despedida do Arruda na Série A

Fonte: Gazeta Esportiva – A despedida do Arruda da Série A do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, acabou sendo boa para os donos da casa. Diante do time reserva do Grêmio, que está focado na final da Copa do Brasil, o Santa Cruz apresentou um futebol consistente, principalmente na segunda etapa, e goleou por 5 a 1 contando com dois gols de Grafite, um de Léo Moura, um de Roberto e um de Arthur. O equatoriano Miller Bolaños foi responsável pelo tento gremista.

Com o resultado, os donos da casa, já rebaixados para a Segundona, chegaram a 37 pontos e seguem na vice-lanterna do torneio. Já o Grêmio estacionou na nona colocação, com 53 pontos, e ficou muito distante de chegar ao G6.

Apesar do vexame, a grande aspiração gremista na temporada é, sem dúvida a decisão diante do Galo. Após se sair bem e vencer por 3 a 1, na última quarta-feira, em Minas Gerais, o time de Porto Alegre realiza o confronto derradeiro neste dia 30, atuando na condição de mandante. O Imortal não vence um título a nível nacional há exatos 15 anos, quando, inclusive, levantou o troféu da própria Copa do Brasil diante do Timão.

Apesar de estarem praticamente sem objetivos no Brasileirão, os adversários desta noite têm mais um compromisso. O Grêmio diante do Botafogo, no Sul, e o Santa Cruz visitando o São Paulo. Todos os confrontos da última rodada estão marcados para as 17h do próximo domingo.

O jogo – A partida no Arruda começou muito nivelada, com as duas equipes apresentando bastante qualidade ofensiva e ímpeto em busca de abrir o placar.

O Santa Cruz foi o primeiro a assustar, aos sete minutos, com Keno batendo de primeira, após bela jogada e cruzamento de Léo Moura, e obrigando Léo a espalmar. A resposta do Grêmio não demorou muito e veio aos 12 minutos, com Negueba driblando e acionando Henrique Almeida, que mandou de primeira e fez Tiago Cardoso mandar para escanteio. O Tricolor chegou a balançar as redes na cobrança, mas o juiz entendeu toque de mão de Henrique Almeida, antes de o próprio atacante tabelar e mandar para as redes, e anulou.

Depois do começo intenso, a partida começou a ficar estudada e só voltou a esquentar aos 19 minutos, com Léo Moura mandando de fora da área e parando nas mãos do goleiro. A equipe gaúcha também chegou com perigo, logo na sequência, aos 22, mas Negueba desperdiçou uma grande chance. Iago cruzou fechado, a defesa afastou mal e camisa 77, livre de marcação, mandou para fora.

Conforme o fim do primeiro tempo ia se aproximando, foi o Santa que, aproveitando o embalo da torcida, começou a tomar conta das ações. O Coral chegou com perigo em mais três oportunidades, com Léo Moura quase acertando o cantinho, aos 29, mandando por cima, aos 32, e com Keno fazendo boa jogada individual e errando o alvo por pouco, aos 39 minutos. Apesar das chegadas, os pernambucanos não conseguiram marcar antes do intervalo.

Na volta do vestiário, as equipes continuaram com a mentalidade de ir para cima, mas com apenas uma diferença: mais qualidade na hora de finalizar. Depois de Grafite balançar os tricolores do Arruda com uma cebeçada no cantinho, aos três, foi a a vez de Miller Bolaños melar a festa, aos sete minutos, após tabelar com Pedro Rocha e finalizar rasteiro.

Ainda mais aberto após os primeiros gols, o jogo voltou a ter os mandantes à frente após uma jogada em que o goleiro Léo foi do céu ao inferno em questão de segundos. Após o arqueiro gremista salvar o que seria o segundo gol de Grafite, que deu uma linda cabeçada no canto, ele mesmo acabou não conseguindo segurar o chute de Léo Moura no rebote, aos 15 minutos, e deixou a bola entrar.

Depois de ficar atrás mais uma vez, o time de Porto Alegre começou a ficar perdido em campo e apenas assistiu às investidas pernambucanas. Aos 21 minutos, Grafite girou dentro da área se soltou uma pancada, que foi espalmada por Léo.

A superioridade coral não só permaneceu como aumentou e os pernambucanos balançaram a rede em mais três ocasiões. A partir dos 40 minutos, o Santa foi arrasador e selou a goleada, aos 40, com Roberto fazendo uma pintura de falta, aos 42 com Grafite fazendo seu segundo na noite, e aos 44 minutos, com Arthur fazendo bela jogada individual e finalizando cruzado para garantir a festa. 5 a 1 para o Tricolor do Recife na despedida do Arruda da Série A.

