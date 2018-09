SANTA IZABEL DO PARÁ-Vendedora de Herbalife é executada dentro de carro e homem é levado para hospital

(Foto:Divulgação)- Uma mulher identificada como Kalícia Drienne Almeida Rodrigues foi executada dentro do próprio veículo na manhã desta terça-feira (18), enquanto trafegava pela PA-140, na altura do KM 6, em Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém.

Segundo a Polícia Civil, a vítima seguia de carro acompanhada de um homem, no sentido Santo Antônio do tauá, onde residia. O casal foi baleado por ocupantes de um carro.

A vítima, vendedora de Herbalife, foi assassinada com pelo menos três tiros e morreu no local. O homem, cujo nome ainda não foi identificado, foi levado para o Hospital Municipal de Santo Antônio do Tauá. No veículo ficaram as marcas dos disparos.

Ainda não há informações do que teria motivado o crime, nem sua autoria.

Segundo o delegado Alexandre Lopes, titular da Seccional de Santa Izabel do Pará, uma equipe irá presidir as investigações.

O corpo foi removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, núcleo regional de Castanhal, para passar por exame pericial de necropsia.

Nas redes sociais, familiares e amigos fizeram homenagens e lamentaram a perda.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...