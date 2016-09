Santa morta há 300 anos abre os olhos em igreja

O site britânico “Mirror” publicou um vídeo assustador que mostra o corpo de uma santa morta há 300 anos abrindo os olhos na Catedral de Guadalajara, em Jalisco, na região central do México. De acordo com a publicação, um turista filmava a igreja quando capturou o movimento da “Santa Inocência”.

O vídeo da Santa já foi visualizado por um milhão de pessoas e vem causando controvérsia na internet. Enquanto alguns internautas acreditam que o ocorrido não passa de uma montagem, outros afirmam que se trata de um milagre.

De acordo com o também britânico “Express”, o autor da filmagem não teria percebido o momento em que Inocência abre os olhos enquanto filmava, só notando o fato quando mostrou as imagens para sua família.

Assista:

(Com informações de UOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...