Santarém aborda embarcações contra abusos e exploração de crianças e jovens

Informações para identificar os variados tipos de violência praticados contra crianças e adolescentes e as maneiras de levar denúncias às autoridades estão sendo levadas a embarcações em Santarém, no Oeste do Pará, a partir desta quarta-feira (15). A ação faz parte da Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ações de panfletagem estão sendo programadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) da Prefeitura de Santarém. A meta é chamar atenção da população para a campanha.

A panfletagem acontecerá a partir das 16h30, com concentração na Praça Tiradentes, e seguirá por toda área nas embarcações no porto em frente à cidade de Santarém.

A ação tem parceria do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), do Serviço Especializado em Abordagem Social e da equipe das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ao todo, 15 colaboradores participam da campanha.

