Santarém abre 80 vagas com salário de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Santarém, no Estado do Pará lançou concurso público para preencher 80 vagas para candidatos de ensino superior e médio, que atuarão no Projeto Trabalho Técnico Social e com salários que podem chegar até R$ 3 mil.

As oportunidades são para Pedagogo, Assistente Social, Psicólogo, Sociólogo, Advogado, Administrador, Engenheiro Civil e Auxiliar Administrativo. O salário será de até R$ 15/hora trabalhada, em jornada que pode chegar a 200 horas por mês.

As inscrições ocorrem até 14 de outubro de 2017, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, situada a Av. Barão do Rio Branco, S/N, Aeroporto Velho.

Os candidatos serão selecionados através de análise curricular, entrevista e prova de redação. A entrevista está marcada para ocorrer entre 27 a 31 de outubro e a prova de redação para 1° de novembro de 2017.

O certame valerá por dois anos, a partir da homologação prevista para 22 de novembro de 2017.

Extrato do edital: http://www.agenciasantarem.com.br/exibe_editais.asp?id_edital=4

