Santarém-Acidente com carro do BOAT congestiona trânsito

Mais um acidente de trânsito aconteceu por volta das 17 horas desta terça-feira (07) em Santarém, aumentando ainda mais a estatística de nosso perigoso trânsito.

Um carro do BOAT, que ia subindo a Travessa Silvino Pinto, foi atingido por um outro veículo que atravessou a preferencial no cruzamento com a Avenida Presidente Vargas, no bairro Santa Clara. Felizmente nesse acidente houve somente danos materiais.

O trânsito ficou congestionado e agentes da SMT e do Detran estão orientando os condutores de veículos e pedestres.

Fonte: RG 15/O Impacto

