Santarém-Acidente entre moto e caminhão de lixo deixa um morto e um ferido

Batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), no Residencial Salvação.

Segundo testemunhas, o caminhão de lixo teria avançado a preferencial.

Um acidente envolvendo uma motoclicleta e um caminhão de lixo aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), no cruzamento das ruas Cardeal e Jacamim, no residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará. Na moto estavam dois homens membros da mesma família. Fábio Alex Ribeiro, de 22 anos morreu no local e o tio foi levado em estado grave para a emergência do Pronto Socorro Municipal (PSM).

De acordo com informações de testemunhas, a moto estava passando por uma das ruas do residencial quando foi surpreendida pelo caminhão de lixo que avançou a preferencial e acabou batendo na motocicleta. O caminhão teria ainda passado por cima de Fábio o que ocasionou a morte do jovem.

Moradores reclamam da falta de sinalização no local. O caso está sendo registrado na Unidade Integrada de Polícia ProPaz (UIPP), no bairro Santarenzinho.

Em nota, a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) informou que a empresa terceirizada Terraplena, responsável pela coleta de lixo no município, fará o trabalho social com as vítimas do acidente. Os custos funerários de Fábio Alex Ribeiro Rocha serão arcados pela empresa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o paciente Eber Rocha Viana, 32 anos, deu entrada no Pronto Socorro Municipal (PSM) com fratura no braço direito e múltiplas escoriações nos membros. O paciente está consciente, orientado e respirando ar ambiente. Eber já passou por exames de raio-x e outros exames e aguarda avaliação do traumatologista e ortopedista. Neste caso, a empresa Terraplena dará a assistência que for necessária.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) realiza um levantamento para identificar os locais com necessidades de instalação de placas de sinalização no residencial. A SMT reforça que um projeto de implantação dos equipamentos será desenvolvido no local ainda nesse primeiro semestre de 2017.

Sobre as fiscalizações, a SMT reitera que está atuando não só no Residencial Salvação, mas também em vários pontos do Município. Em caso de denúncias de infrações no trânsito, as pessoas podem anotar a placa do veiculo e procurar a secretaria para formalizar a denúncia.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...