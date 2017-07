Santarém- Acusadas de pedofilia com médico já apanharam na cadeia, diz blogueiro

Os presos Álvaro Cardoso Magalhães, Odete Friss (paraguaia) e Darliane Silva dos Santos, presos na manhã desta segunda-feira (3) em Santarém, oeste do Pará, por crime de pedofilia e estupro de vulnerável já apanharam dos detentos dentro do presidio, foi o que divulgou o blog do JK naquela cidade.

AS DUAS MULHERES PRESAS NO CASO DE PEDOFILIA JUNTO COM O MÉDICO ONTEM EM SANTARÉM, JÁ RECEBERAM O CARTÃO DE VISITA DAS DETENTAS DA PENITENCIÁRIA DE CUCURUNÃ. ALÉM DAS PORRADAS QUE LEVARAM, TIVERAM TAMBÉM OS CABELOS CORTADOS. ACABARAM DE SAIR DA DEPOL ONDE FIZERAM OS PROCEDIMENTOS. AS DETENTAS JÁ AVISARAM QUE NÃO QUEREM ELAS LÁ. Divulgou o blogueiro.

Estupradores viram “mulher de malandro” dentro das cadeias

Um estudo mostra que 35% dos casos de estupro não são notificados e que ocorrem cerca de cinco estupros por hora no país, de acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sendo que a maioria não são registrados. A recepção de um estuprador não é amigável em lugar nenhum.

É muito triste e traumático para as vítimas de estupro conseguirem falar sobre o assunto, pois é uma violação do corpo e da honra. Infelizmente nossa cultura machista faz com que a culpa da prática não consensual do sexo seja da mulher. Por isso, muitas vítimas se calam, sofrem em silêncio.

Os estupradores quando são presos, começam a ter uma recepção bem violenta dentro dos presídios. Os maníacos sexuais em grande parte são torturados e estuprados por presos, apanham muitos. Muitas vezes são obrigados a mentir sobre o crime que cometeram, ou seja, não podem dizer que são estupradores.

Os próprios apenados fazem questão de espancar, torturar e estuprar os pedófilos e estupradores.

Veja o que acontece com estuprador dentro da cadeia, observe que eles viram “mulher de malandro”, apanham muito:

Imagens apreendidas pela polícia comprovam que médico e mulheres praticaram crime de pedofilia

imagens em celular e notebook comprometem os acusados

Por G1 Santarém -Álvaro Cardoso Magalhães, Odete Friss (paraguaia) e Darliane Silva dos Santos, presos na manhã desta segunda-feira (3) dentro da operação “Anjo da Guarda” desencadeada pelas polícias Civil e Militar, em Santarém, oeste do Pará, serão indiciados por crime de pedofilia e estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada Adrienne Pessoa, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, o indiciamento por pedofilia ocorre porque os acusados armazenavam e compartilhavam imagens das crianças de forma obscena. Já o estupro de vulnerável, porque ficou comprovado o abuso a duas crianças do sexo feminino. Conversas nos celulares dos acusados, além de depoimentos comprovaram as práticas de pedofilia e estupro.

Materiais como netbook, tablet, celular dentre outros eletrônicos que armazenam mídias, foram apreendidos na casa do médico. De acordo com a delegada, as investigações começaram há cerca de um mês, logo que a polícia recebeu a informação de que o médico estava aliciando crianças do sexo feminino, por meio de algumas mulheres.

“O médico pedia para que uma das mulheres estimulasse o órgão genital das crianças. Esse material foi flagrado no celular de Darliane. Também tivemos acesso a conversas trocadas entre a mãe da criança de três meses e o médico, que comprovam a prática delituosa”, declarou Adrienne Pessoa.

A criança que Darliane estimulava os genitais e filmava para que o médico visse era uma menina de 2 anos e 8 meses. Os pais desconheciam o fato, uma vez que a criança era deixada aos cuidados de Darliane. Eles foram ouvidos em depoimento pela delegada do caso.

Na coletiva, a delegada disse que Odete, mãe da bebê de 3 meses, mantinha relação com o médico. “Em depoimento, a Odete revelou que numa oportunidade o médico ejaculou no rosto da criança e no seio dela para que a criança mamasse. A materialidade está comprovada”, disse.

delegada Adriene Pessoa

Em conversas que estavam armazenadas no celular, havia uma em que o médico sugeria que da próxima vez se encontrariam os cinco, que a delegada entendeu que seriam ela, o médico, a Darliane e as duas crianças.

Mais gente será investigada e ainda podem acontecer outras prisões, segundo informou a delegada Adrienne Pessoa.

A criança de três meses está sob os cuidados da avó e a de 2 anos e 8 meses está com os pais. Caberá à justiça determinar qual o destino da criança de três meses.

Os três acusados serão encaminhados à Central de Triagem da penitenciária de Cucurunã, mas existe a possibilidade do médico ser transferido para uma cela no quartel do Corpo de Bombeiros.

Enquadramento

De acordo com a delegada Adrienne Pessoa, o médico Álvaro Cardoso Magalhães será enquadrado no Art. 217, “a”, do CPB (Estupro de Vulnerável), Art. 240, “a” e 241, “b”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, que tratam de crime de Pedofilia.

Art. 240 – A – Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

Art. 241 – B – Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).O indiciamento das mulheres também será pelos crimes de Pedofilia e estupro de vulnerável.

