Santarém- Cansados de esperar pelo poder público, moradores compram aterro para melhorar a rua

Moradores da Travessa 29 no bairro Nova República compraram aterro para tapar os buracos que têm prejudicado o tráfego na via.

Cansados de conviver com a lama e os buracos e enfrentar dificuldades para sair de casa por falta de infraestrutura na via, os moradores da travessa 29 entre a Avenida Everaldo Martins e a Rua Caranã, no Bairro Nova República em Santarém, Oeste do Pará, decidiram se unir para comprar aterro e melhorar as condições da via nesta quinta-feira (25).

A comerciante Elizete Azevedo foi uma das moradoras que decidiu colaborar para compra do aterro. Ela tem um comércio na travessa e diz que já acumulava prejuízos por conta da falta de infraestrutura da via. “Os clientes não conseguiam chegar até o comércio e a gente não conseguia vender. Eu já havia colocado sacos de areia nas crateras para tentar amenizar o problema, mas não funcionou, então resolvemos unir forças e aterrar os buracos. Sabemos que é uma medida paliativa e esperamos que o poder público faça alguma coisa para nos ajudar”, disse a comerciante.

Moradores colocando sacos de areaia para fechar buracos na Travessa 29 , no bairro Nova República em Santarém (Foto: Elizete Azevedo/Arquivo Pessoal)

Na travessa, uma linha de ônibus que atendia os moradores deixou de circular há dias devido a grande quantidade de crateras e buracos. Quem precisa do transporte público é obrigado a caminhar até outras paradas para conseguir ter acesso ao serviço.

Joaquim Braga precisa passar pela via todos os dias para ir ao trabalho e está sempre preocupado. Ele reclama que em dias de chuva a via se torna ainda mais arriscada, principalmente para crianças e idosos. “Por várias vezes socorri pessoas que acabam caindo aqui. Na maioria das vezes são crianças e idosos que tentam passar e se deparam com a lama e os buracos. O pior é que somos esquecidos pelo poder público”, disse o morador.

O G1 solicitou nota à secretaria de Infraestrutura de Santarém (Seminfra) e aguarda um posicionamento do órgão sobre as providências que devem ser tomadas para melhorar o tráfego na via.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...