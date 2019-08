Santarém celebra 19º Festival da Tapioca neste final de semana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

22h – Festa com Fabricio do Acordeon

A novidade este ano está no festival com concursos, shows gratuitos (Wanderley Andrade e Banda Bagaceiros do Forró), a tão aguardada Corrida de Fubica e a tradicional churrascada.

Nos dias 3 e 4 de agosto, a comunidade de Boa Esperança celebra o 19º Festival da Tapioca com uma programação cultural e social, no município de Santarém, oeste paraense. O tradicional evento estima o fluxo de 20 mil pessoas durante os dois dias.

