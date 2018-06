Santarém comemora 357 nesta sexta-feira

Shows culturais, esporte e lazer estão na programação pelo aniversário

(Foto: Macio Ferreira/Agência Pará) -A cidade de Santarém, na região do Baixo Amazonas, completa hoje (22), 357 anos de existência e as comemorações já iniciaram ontem, com uma maratona de shows culturais promovidos na Praça de Eventos da cidade, com início a partir das 18h. Um show pirotécnico, seguido de forró com a banda Xiado da Xinela, de Manaus (AM), promete animar a população nas primeiras horas desta sexta.

As comemorações de aniversário da “Pérola do Tapajós”, como é carinhosamente chamada, se iniciaram no sábado (16), no Teatro Municipal Victória, e estão previstas atividades culturais, turísticas, lançamento de programas, inaugurações de obras nas áreas da infraestrutura, da saúde, da agricultura, da educação, de esporte e de lazer. Segundo o prefeito Nélio Aguiar, a campanha de aniversário desse ano objetiva a valorização de todas as pessoas que vivem no município. “Pensamos em valorizar também a cultura e o turismo, com destaque para nossas atrações naturais, sobretudo o incrível pôr-do-sol que temos em Santarém”.

“Não teremos atrações nacionais, porque entendemos que existem outras prioridades. Não dá para deixar de investir numa creche, ação de saúde ou de infraestrutura para trazer atração nacional, neste momento. Existem limites orçamentários. É preciso ter o equilíbrio e zelo com os gastos. Temos trazido shows da região e o público comparece. Pensamos, sobretudo, em executar serviços concretos às pessoas de Santarém, a quem tanto queremos bem”, justificou o prefeito.

A programação festiva começa hoje às 17h, na Igreja Matriz, com a tradicional missa mocoronga alusiva aos 357 anos de Santarém; às 19h, haverá apresentação da Companhia de Teatro Kauré, no Theatro Victória e, no Centro Cultural João Fona, será realizada a entrega das medalhas “Padre Felipe Bettendorf” às pessoas que se destacaram em seus campos de atividades, seguido de show Canta Santarém, com artistas da terra e o “parabéns” à cidade, às 23h. Às 17h de amanhã, será realizada a Trilha Caminhos da Floresta e projeto Pôr do Sol, na Serra do Saubal, e a Carimbolada Alternativa, às 21h, na Praça 7 de Setembro, em Alter-do-Chão.



22 de Junho de 2018

