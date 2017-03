Santarém-Consultório odontológico atenderá pacientes com lábio leporino

Local deve ofertar serviço exclusivo para pacientes assistidos pela Operação Sorriso Brasil. O consultório vai permitir um tratamento mais especializado.

Um consultório odontológico exclusivo atenderá em Santarém, oeste do Pará, pacientes com fissura lábio palatal, também conhecido como lábio leporino. O local foi inaugurado na terça-feira (28) e contará com serviço exclusivo para pacientes assistidos pela Operação Sorriso Brasil.

O consultório vai permitir um tratamento mais especializado. Atualmente, mais de 1 mil pessoas são atendidas no Centro de Referência em Saúde da Criança.

A ação tem parceria com a Operação Sorriso Brasil (OSB) e a Associação Pró-Sorriso, formada por uma equipe com mais de 30 profissionais voluntários como médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Todas as crianças fissuradas que já estão cadastradas poderão receber o atendimento. Os pacientes com fissura lábio palatal, interessados em fazer a cirurgia de correção por meio do programa Operação Sorriso Brasil, devem participar da triagem que será realizada no dia 15 de agosto no Centro de Referência em saúde da Criança na Avenida Barão do Rio Branco, entre Marechal Rondon e Presidente Vargas.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...