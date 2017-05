Santarém – Corpo de mulher é encontrado em terreno abandonado

Josilene Batista de Oliveira, de 25 anos, estava desaparecia desde sábado (6).

Foto: Ronaldo Balieiro – O corpo de Josilene Batista de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (10) numa cova rasa, em Santarém. Ela estava desaparecida desde sábado. Uma jovem passava pela rua Caranã, no bairro Ipanema, quando viu partes do corpo da moça cobertos por areia, num terreno abandonado. Ao se aproximar para constatar, percebeu ser uma mulher, pois uma das mãos estava visível e com as unhas pintadas. Assustada, a jovem acionou a Polícia Militar.

A equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML) cavou o local e retirou o corpo de Josilene. A corpo da vítima foi reconhecido por familiares que, em choque e apreensivos, acompanhavam a retirada do cadáver. Os peritos criminais encontraram indícios de violência sexual.

O exame necroscópico identificou várias lesões que levaram à morte da mulher. A vítima deixa dois filhos.

Familiares apontam que Josilene saiu no sábado e não retornou e que o principal suspeito do feminicídio é um homem com quem ela se encontrou no bar “Point da BR”. Ainda é incerto se ele é ex-presidiário ou se estava em liberdade temporária pelo Dia das Mães.

O delegado Germano do Vale solicitou as buscas pelo homem, já identificado. Quem tiver informações sobre o assassino, pode informar através do Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é grátis.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...