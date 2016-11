Santarém – Corpos achados no rio são de vítimas de acidente com balsa, diz Capitania

A Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará, informou ao G1 nesta terça-feira (22) que os corpos encontrados pela manhã no rio Amazonas são dos dois homens desaparecidos após o acidente da balsa que virou na noite de domingo (20) próximo a comunidade Carariacá, região do Arapixuna, distante aproximadamente 32 km da cidade.

A Capitania, que apura o caso, ainda aguarda exames de necropsia para confirmar oficialmente que os corpos são dos desaparecidos, mas já possui evidências sobre o caso. Ainda segundo a Capitania, que atua nas buscas juntamente com militares do Corpo de Bombeiros, uma criança continua desaparecida no rio.

No início da manhã, o primeiro corpo foi avistado a deriva por tripulantes de uma embarcação particular e resgatado por militares do Corpo de Bombeiros há aproximadamente quinhentos metros do local do acidente. Segundo o IML, o homem foi identificado como João, de 58 anos, que era o passageiro da balsa.

Após as retomadas das buscas, os mergulhadores encontraram no fim da manhã o corpo da segunda vítima do naufrágio. Segundo a Capitania, o homem foi identificado como Juvenal Afonso Nogueira Lima, de 47 anos, que era tripulante da balsa. Os corpos devem passar por exame de necropsia e depois liberados para a família.

O acidente

A balsa que transportava 28 mil tijolos e um carro naufragou no rio Amazonas na noite de domingo (20). De acordo com informações da Capitania Fluvial, quatro pessoas estavam na balsa, mas apenas uma foi resgatada. Estão desaparecidos um tripulante e dois passageiros, entre deles uma criança.

Capitania vai apurar

A Capitania Fluvial instaurou na segunda-feira (21) um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. O procedimento tem duração de 90 dias para ser concluído e pode ser prorrogado. Com o inquérito, a Capitania poderá localizar o responsável pelo acidente. Em seguida, o caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo para ser julgado.

