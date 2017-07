Santarém deixa de ser sede da edição 2017 dos Jogos dos Povos Indígenas

Segundo a Prefeitura de Santarém, decisão foi tomada em comum acordo e por conta dos atropelos no cronograma. Evento contaria com cerca de 10 modalidades de disputa

A edição 2017 dos Jogos dos Povos Indígenas não será mais realizada em Santarém, como o anunciado no fim de 2016. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo a nota do NEL, a não realização do evento se deu em comum acordo entre o Ministério dos Esportes, o Comitê Intertribal – Memória e Ciência Indígena (ITC) e a empresa que organiza os jogos. Isto tudo por conta de atropelos no cronograma que havia sido traçado pela coordenação. Ainda de acordo com o NEL, o município lamentou o ocorrido, mas acatou a decisão superior dos órgãos de levar os jogos para outra cidade brasileira.

O evento é realizado desde 1996, e não acontece desde 2009, sendo que no retorno dos jogos, a previsão era que a cidade de Bertioga (SP) fosse o palco das disputas. No entanto, isto não aconteceu e Santarém foi escolhida, o que acabou não se concretizando. Se os jogos fossem realizados em Santarém, era prevista a disputa de 10 modalidades esportivas: Arco e Flecha, Arremesso de lança, Cabo de força, Corrida 100 metros, Corrida de fundo, Corrida de Tora, Futebol Feminino, Futebol Masculino e Natação/Travessia.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...