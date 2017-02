Santarém-Detento é baleado durante fuga no presídio de Cucurunã

Segundo a Susipe, três detentos fugiram por túnel próximo ao muro.

Fuga ocorreu durante horário de visita na tarde deste domingo (5).

Três detentos do regime semiaberto que cumpriam pena no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), localizada na vila de Cucurunã, em Santarém, oeste do Pará, fugiram na tarde do domingo (5). A informação foi confirmada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe). Um deles foi baleado durante a ação.

De acordo com a Susipe, por volta das 13h, durante o horário de visita, eles fugiram por um túnel escavado próximo ao muro. Após a revista e recontagem de presos, realizada na unidade no pavilhão 5 foram identificados como foragidos: Marcos Henrique da Conceição, Maycon Raphael Alves Trindade e Rafael Pinheiro Chaves.

Segundo informações repassadas à equipe da TV Tapajós, um deles foi avistado por um policial militar e acabou sendo baleado. O detento foi levado para o Pronto Socorro Municipal de Santarém e seu estado de saúde não foi informado.

A Corregedoria da Susipe irá apurar o caso. Em razão da transgressão de natureza grave, será solicitada à justiça, a regressão de regime dos internos. Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos pode ajudar a Polícia nas buscas, através do Disque Denúncia, no 181, ou pelo WhatsApp, no telefone (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

Outros foragidos

Dois detentos fugiram da unidade prisional. A fuga aconteceu na noite desta quarta-feira (1º). Segundo a Vara de Execuções Penais, os fugitivos são Erenilton Ferreira Sousa, conhecido pelo apelido de “Mão de lixa” e Adriano de Sousa, conhecido como “Bola” que e já estão sendo procurados. De acordo com informações repassadas à equipe da TV Tapajós, pelo menos 10 detentos tentaram fugir ao utilizarem uma estrutura de ferro para causar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sem iluminação, Erenilton e Adriano, conseguiram abrir o cadeado da cela de passagem, escalaram por cima do bloco administrativo até a área externa e fugiram pela mata.

