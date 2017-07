Santarém-Detento é encontrado morto em penitenciária

Foto: Divulgação – Um preso foi encontrado morto na tarde desta sábado (29), no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), em Santarém.

Durante uma revista realizada por volta das 16h, os agentes penitenciários encontraram o corpo do preso Bruno Mota da Fonseca enforcado dentro da cela. A vítima dividia a cela com outros 3 detentos, que foram encaminhados a delegacia para prestar depoimento.

Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), informou que um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias da morte. A Corregedoria da Susipe irá aguardar os resultados da necrópsia para adotar as providências necessárias.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves já estão no local para fazer a remoção do corpo ao IML do município.

