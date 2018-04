Santarém- Detentos cavam túnel e tentam escapar de cadeia no Pará

(Foto: Via/WhatsApp) No pátio, agentes prisionais fazem a recontagem dos presos (Foto: Via/WhatsApp)

Presos do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), no município de Santarém, oeste paraense, tiveram uma fuga frustrada na madrugada desta quinta-feira (5). Os detentos iriam fugir por um túnel.

De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) que confirmou a situação através de nota, a tentativa ocorreu por volta de 1h.

“Os internos do bloco de medida disciplinar e do bloco 2 cavaram um túnel e serraram as barras de ferro da cela, quando foram surpreendidos por agentes penitenciários que interromperam a fuga. Policiais do Grupo Tático Operacional foram acionados para reforçar a segurança na unidade prisional até os reparos serem realizados pela equipe de manutenção predial da Susipe”, informou a nota.

Ainda segundo a Superintendência, nenhuma fuga foi registrada.

A Corregedoria Penitenciária da Susipe irá abrir uma sindicância administrativa para apurar o fato.

De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, quatro detentos identificados como líderes da tentativa de fuga foram transferidos para Belém e irão cumprir medida disciplinar no Centro de Recuperação Penitenciário Pará III, no Complexo de Santa Izabel.

