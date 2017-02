Santarém-Dupla é presa por tráfico de drogas

A polícia investiga ainda se há o envolvimento de outras pessoas com o tráfico de drogas no local.

Uma mulher de 34 anos, natural do Amazonas, e um homem de 24, foram presos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (16) em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM) foram apreendidos um aparelho celular, R$ 50 e 250 gramas de entorpecente ainda não identificado.

