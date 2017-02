Santarém-Dupla sertaneja emociona crianças no Hospital Regional

Zé Neto e Cristiano foram ao HRBA e deram um show às crianças internadas.

Crianças internadas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, foram surpreendidas com uma visita especial. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que faz sucesso com as músicas ‘Seu polícia’ e “Sonha comigo”, foi à unidade na sexta-feira, 17/2, após saber que uma das pacientes da clínica pediátrica é fã dos artistas. Eles estão em Santarém para cumprir agenda de shows.

Sob os olhos de pais e colaboradores da unidade, as crianças cantaram junto com a dupla, encantando a todos que pararam para assistir ao encontro. Zé Neto afirmou que a visita à instituição trouxe uma grande lição. ‘Estamos muito felizes. Para nós, a lição mais importante aqui foi ver que, apesar de todas as dificuldades que eles estão enfrentando com a doença, não tiraram o sorriso do rosto por um minuto, e cantaram tudo’, contou o sertanejo.

Cristiano também ficou emocionado. Ele comentou que o maior propósito da carreira da dupla é que a música leve alegria às pessoas. ‘A gente aprendeu na nossa criação que, em primeiro lugar, a música deve levar alegria. Então poder vir aqui e cantar uns minutinhos com eles, vê-los cantando e conhecendo o nosso trabalho, acho que é o que há de mais gratificante na nossa carreira’, afirmou Cristiano.

Carnaval

As crianças da clínica pediátrica participarão na próxima quinta-feira, 23, do II Grito de Carnaval do HRBA. O evento ocorrerá no hall do elevador às 16 horas. O HRBA é uma instituição pública e gratuita, gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/HRBA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...