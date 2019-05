Santarém é a única cidade brasileira escolhida para fazer parte de projeto internacional de nefrologia

Saúde dos rins requer cuidados — (Foto: Medicina Sistematizada/Reprodução)

Cidades da Bolívia, Malawi, Nepal e África do Sul também foram selecionadas. Santarém sedia encontro sobre o tema na Uepa.

Escolhida como a única cidade brasileira para o desenvolvimento do projeto Rede de Cuidado Renal, coordenado pela Sociedade Internacional de Nefrologia, Santarém, no oeste do Pará, sedia um evento que treina os participantes quanto à identificação precoce de Injúria Renal Aguda (IRA), com o intuito de evitar o agravamento e reduzir as internações e diálises.

O evento iniciou na segunda-feira (13) e segue até esta terça (14), das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Participam do encontro, acadêmicos de medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA), residentes do curso de medicina da Universidade de São Paulo (USP), médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), além dos representantes da Sociedade Internacional de Nefrologia.

A Prefeitura de Santarém apoia o projeto Rede de Cuidado Renal com a participação de 20 profissionais que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de colaboradores do setor de nefrologia do município.

Também tiveram cidades selecionadas para fazer parte do projeto a Bolívia, o Malawi, o Nepal e a África do Sul.

