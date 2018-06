Santarém e Aveiro -Operação prende 11 envolvidos em fraudes no Detran

Prisões aconteceram nos municípios de Santarém e Aveiro

Operação da Polícia Civil em Santarém, oeste paraense, na manhã desta quarta-feira (20) prendeu 11 pessoas envolvidas em fraudes no Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) do município. Os policiais cumprem 16 mandados de prisão em Santarém e um no município de Aveiro, sudoeste paraense.

Os envolvidos são servidores, ex-servidores, despachantes e profissionais liberais. Alguns são acusados de vários crimes dentro do órgão, como liberação irregular de carteira de motorista.

