Santarém e Novo Progresso têm as maiores taxas de recuperação de pacientes com Covid-19 nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós

(Foto:Reprodução/Fonte: SESPA ) – Entre os 20 municípios das regiões do Baixo-Amazonas e Tapajós, Santarém e Novo Progresso têm as maiores taxas de pacientes recuperados da Covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública(SESPA).

A média regional de recuperação é de 71%. São 13.00 casos confirmados de Covid-19 para 9.289 pacientes recuperados.

Apenas cinco municípios dessas duas regiões que são atendidos pela 9.ª Regional de Saúde da SESPA, com sede em Santarém, estão acima da média entre os dez municípios com o maior número de casos positivados. Novo Progresso obteve 87%, Santarém 86%, Oriximiná 75%, Itaituba 74% e Óbidos 73%. ( Confira os dados completos no quadro desta matéria).

Leia Também:Coronavírus: 360 pessoas estão curadas em Novo Progresso

Em Santarém, até o último domingo(28) foram confirmados 3.888 casos positivos de Covid-19 e 3.370 pacientes foram recuperados.

As menores taxas de recuperação estão nos municípios de Belterra, com 49% e Alenquer, com 38%.

