Santarém é responsável por mais da metade das ocorrências com pipas na região

(Foto: Irene Almeida/Diáiro do Pará)_ O mês de julho, período de férias escolares, é propício para a diversão da garotada, no entanto, essa brincadeira continua causando sérios e preocupantes prejuízos ao sistema elétrico, aos consumidores e trazendo risco aos brincantes.

Na região Oeste, de janeiro até 07 de julho deste ano, foram registrados 172 casos de interrupções de energia. O município de Santarém foi o responsável pela maior parte das ocorrências, chegando a 89, ou 51,7% do total.

Somente no mês passado, a concessionária contabilizou incríveis 1.391 casos de interrupções no fornecimento de energia elétrica, em todo o estado, causados por pipas enroscadas na fiação.

Durante esse mês, a brincadeira dos papagaios se intensifica de modo desenfreado, colocando em risco a regularidade do fornecimento de energia e a própria vida dos brincantes.

O executivo da área de Manutenção da Celpa em Santarém, Clécio Tabaranã, analisa com preocupação os dados divulgados. Para o executivo, é fundamental o envolvimento de pais ou responsáveis de crianças e adolescentes no sentido de orientá-los sobre os riscos inerentes a essa atividade.

“Sabemos que o mês de julho é período de grande movimentação por conta das férias dos estudantes e para uma grande maioria a principal opção de divertimento nesse período é empinar papagaios. No entanto, essa atividade tem sido, na maioria das vezes, prejudicial em relação ao fornecimento de energia, porque muitas vezes essas pipas ficam enroscadas na fiação, sem contar o risco à vida dos brincantes. Por isso, a Celpa faz esse alerta e conta, também, com a colaboração dos pais e responsáveis de crianças e jovens que praticam com regularidade essa brincadeira”, alerta.

SEGURANÇA

O risco à vida da população é potencializado caso não sejam tomados os devidos cuidados na hora de soltar as pipas. Para evitar qualquer tipo de acidente, a Celpa orienta que as pessoas empinem os papagaios em campos abertos, com boa visibilidade e longe de fiação elétrica. A concessionária destaca ainda que as linhas cerol (mistura de cola com vidro moído, em alguns casos até com pó de ferro), ao entrar em contato com a fiação elétrica, também pode provocar curto-circuito. O risco de acidentes com cortes, sobretudo, nas pessoas que circulam em motocicletas ou bicicletas é muito grande. Por isso o ideal é empinar as pipas sem linha com cerol.

DICAS

– Em hipótese alguma usar barras de ferro, pedaços de madeira e materiais condutores para retirar a as pipas da fiação.

– Empinas pipas somente e locais abertos de boa visibilidade, longe da fiação elétrica, como parques, praias, praças ou campos de futebol

– Não utilizar linhas com fios de cobre ou cerol, pois pode causar acidentes graves e até mesmo rompimento de cabos.

– Atenção a motocicletas e bicicletas, pois a linha, mesmo sem cerol, é perigosa para os condutores

– Caso a linha quebre, não correr atrás da pipa sem observar se o caminho é seguro.

– Não soltar pipas em dias de chuva ou relâmpagos.

