Santarém-Especialistas alertam sobre ameaças das águas por empreendimentos.

Dia Mundial da Água é comemorado nesta quarta-feira (22).

No Dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira (22) ambientalistas que defendem a preservação das águas do Tapajós, em Santarém, oeste do Pará, alertam para a ameaça à oferta de água no planeta, que tem preocupando cada vez mais. A luta é para que as futuras gerações possam continuar usufruindo respeitosamente, das águas cristalinas dos rios da região.

Ter água limpa e saneamento básico é mais que um direito, é sinônimo de qualidade de vida e saúde para a população. Por isso, o Dia da Água deve ser visto como uma oportunidade para chamar a atenção do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada para um dos grandes problemas do país que necessita de uma solução. “A qualidade da água está interligada à qualidade de uma sociedade em geral. A sociedade desrespeita a água, usando os rios como esgoto. Quanto mais pura a água, melhor são as relações humanas, melhor a cidade, melhor a vila”, afirmou Daniel Gutierrez.

Ambientalistas que vivem em Alter do Chão, organizaram em 2014 um festival com o objetivo de ampliar debates e buscar soluções para questões ambientais, o Festival das Águas. Frente às ameaças que os rios e populações da Amazônia correm, o evento busca chamar a atenção para o aquífero que está localizado na parte brasileira da Amazônia e abrange Alter do Chão, além de pedir mais proteção e saneamento básico para a região.

Dados

De acordo com o Instituto Trata Brasil, a cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 63 litros são consumidos. Ou seja 37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, resultando no prejuízo de R$ 8 bilhões.

A região Norte é a que mais perde, com 46,25%; enquanto isso, o Sudeste apresenta o menor índice com 32,92%.A média de consumo per capita de água no Brasil em três anos é de 165,3 litros por habitante ao dia.

Fonte: G1 PA.

