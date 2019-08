Santarém está no top 10 entre as cidades que mais geram empregos na região Norte — Foto: Ascom Prefeitura de Santarém/Divulgação

Os dados divulgados pelo Caged mostraram Santarém na 8ª posição do ranking.

Santarém, oeste do Pará, está no top 10 das cidades que mais geram empregos na região Norte. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) mostraram que o resultado de julho foi animador para a economia santarena.

O mês fechou com saldo positivo de 201 empregos e colocou o município entre as 10 principais cidades da região, com mais de 300 mil habitantes, que mais geraram empregos, considerando o acumulado dos sete primeiros meses de 2019.

O bom momento econômico e a retomada da geração de empregos em Santarém, contrastam com previsões, ainda tímidas, em nível nacional. De acordo com o Boletim Macrofiscal, publicado pelo Ministério da Economia, no mês passado, a estimativa de crescimento para este ano é de 0,8%. O Boletim mostra que a recuperação econômica do país, no segundo trimestre de 2019, continua lenta.

O resultado manteve Santarém no top 10 dos municípios paraenses, com os melhores resultados na geração de postos de trabalho, no acumulado de janeiro a julho. Além disso, a Pérola do Tapajós entrou no ranking das cidades com mais de 30 mil habitantes, que mais geraram empregos na região Norte, encontrando-se na 8ª posição. Veja os números:

Municípios com mais de 30 mil habitantes – Região Norte

Período: Janeiro a Julho/2019

Manaus (AM): 7082

Parauapebas (PA): 3660

Castanhal (PA): 1000

Palmas (TO): 983

Rolim de Moura (RO): 953

Marabá (PA): 918

Vilhena (RO): 498

Santarém (PA): 441

Jaru (RO): 384

Itaituba (PA): 301

Em julho, o destaque ficou por conta da construção civil. Foram 163 admissões, contra 34 desligamentos e um saldo positivo de 129 empregos. No acumulado do ano, os setores que mais contrataram foram: serviços (230); construção civil (151) e comércio (33). Esse resultado permitiu que Santarém se mantivesse no top 10, entre os municípios paraenses, na 4ª posição, à frente de Itaituba, por exemplo. Veja:

Municípios paraenses com maiores saldos

Período: Janeiro a Julho/2019

Parauapebas: 3660

Castanhal: 1000

Marabá: 918

Santarém: 441

