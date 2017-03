Santarém-Filho que matou a mãe é decapitado no presídio de Cucurunã

O detento Antonio Sérgio Sousa Guimarães, mais conhecido por Jurunas, que matou sua própria mãe Maria Dilma Santos de Sousa, de 56 anos, com uma facada, na terça-feira (07), véspera do Dia Internacional da Mulher, em Santarém, após ser um dos 72 beneficiados com a saída temporária do presídio de Cucurunã, sendo que na quarta-feira (09) ele foi preso e levado de volta ao presídio, foi morto por outros detentos na noite deste domingo, dia 12.

Segundo informações do CRASHM, por volta das 20h15 deste domingo, no pavilhão 1 – Ala A, os presos conseguiram arrancar os ferros da tranca e abriram os cadeados das celas, vindo a retirar o detento Jurunas, que foi decapitado no corredor da Ala.

O delegado Germano do Valle, que estava de plantão na Seccional de Polícia Civil, se deslocou até a Penitenciária de Cucurunã, onde está apurando essa morte. Informações repassadas à nossa reportagem, é que até agora ninguém sabe para onde vão encaminhar o corpo do detento assassinado. Uma equipe da PM esteve na residência de seus familiares, mas os policiais receberam como resposta que para lá o corpo não será levado.

Fonte: RG 15\O Impacto

