Santarém-Forte chuva causou prejuízos e transtornos para a população

Na Avenida Curuá-Una, o prejuízo foi contabilizado pelos comerciantes que possuem box no Mercado da Prainha, que cobram da prefeitura uma ação no sentido de evitar problemas futuros.

Conforme imagens de moradores do bairro do Santana, o trafego de veículos também ficou prejudicado na Avenida Dom Federico Costa, entre as travessas Tropical e Santos Dumont, cujo uma grande cratera se abriu.

