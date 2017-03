Santarém- Funcionária pública é baleada nas costas durante assalto

Mara Taveira foi baleada na noite domingo (26), no bairro Aldeia.

Funcionária foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

Uma funcionária pública identificada como Mara Tavaeira foi baleada nas costas durante um assalto na noite de domingo (26), na rua 24 de outubro, no bairro Aldeira, em Santarém, oeste do Pará.Segundo informações da Polícia Civil (PC), câmeras de segurança do local registraram a ação de dois homens que estavam em uma motocicleta abordaram a vítima no momento em que ela deixava uma amiga em casa.

Mara Taveira foi levada ao Pronto Socorro Municipal (PSM) onde os primeiros atendimentos foram feitos e ela está em observação.Mara é funcionária da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e trabalha no setor de licitação do õrgão.

O caso está sendo apurando pela polícia, que irá analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

Nota

Através de nota, a prefeitura informou que a paciente está consciente, falando, passou por exame de Raio X e deve ainda passar por uma tomografia. O estado de saúde da servidora é estável.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...