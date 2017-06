Santarém ganha terminal hidroviário de cargas

Na última quinta-feira (22), foi inaugurado o Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros de Santarém, que foi construído para favorecer a movimentação de cargas e passageiros em áreas distantes, atendidas pelo transporte fluvial.

A cerimônia de entrega contou com a participação do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Para ele, o espaço vai beneficiar todos aqueles que utilizam os rios e ruas e têm Santarém como ponto de referência. “Chegando a um local adequado, urbanizado, em que as embarcações tenham segurança e ordenamento poderão aqui trazer os passageiros e também as cargas de toda esta região”, disse.

A instalação deve substituir o porto improvisado que ainda funciona próximo à Praça Tiradentes, no bairro Aldeia. A estrutura deve ser desativada e as embarcações irão aportar no terminal. Segundo a Prefeitura, pies serão instalados para atracação de barcos das regiões ribeirinhas, pois balsas que fazem linha para outros municípios vão utilizar a estrutura do terminal.

Para o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, “Estamos felizes com mais essa obra entregue, fruto de uma parceria. Ninguém governa sozinho. Com a ajuda de deputados, senadores e ministros estão chegando mais recursos para a nossa cidade”.

De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valter Casimiro, um convênio foi firmado com a Prefeitura para que ela possa operar o porto. “Ainda faltam alguns requisitos legais para que a gente possa fazer licença de operação e a Marinha dá a licença para as embarcações atracarem.

Em menos de 15 dias a gente consegue liberar para atração, e a liberação para a prefeitura mais uns 30 dias”, garantiu.

O evento contou ainda com a presença do senador Jader Barbalho; do administrador hidroviário da Amazônia Ocidental (DNIT), Miguel Fortunato; do diretor geral do DNIT Walter Casimiro, além de diversos deputados estaduais e federais.

“Considerando que Santarém fica em um eixo estratégico de transporte fluvial, sem dúvida, este Terminal é de grande importância de natureza econômica para todos desta região. Deixo meus parabéns aos responsáveis pela iniciativa e, é claro, a toda a população desta querida cidade”, disse o senador Jader Barbalho.

Em seu discurso o deputado federal, José Priante, afirmou que a obra era um débito do Governo Federal com a cidade. “Esta é a construção de um momento muito importante também para infraestrutura de Santarém, que tem pela natureza do seu rio um calado extraordinário, e essa nova fase faz a cidade ser um polo fundamental”, afirmou.

Obra é presente para cidade, diz ministro

A inauguração do Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros fez parte das comemorações dos 356 anos de Santarém. O ministro Helder Barbalho ressaltou também a alegria de participar das comemorações junto com a população da cidade. “Festejar este momento e trazer presente para a cidade me traz muita felicidade. Aqui poderão partir de Santarém ou nela chegar com segurança. Aqui vai poder escoar produção para abastecer a região”.

Na conclusão de sua fala, Helder Barbalho entregou o cheque no valor de mais de R$ 71 milhões para a finalização da Orla da cidade. “No dia 21 de junho, a Prefeitura concluiu a primeira fase da licitação, na modalidade e Regime Diferenciadode Contratação (RDC) e, em breve, vamosiniciar as obras da última etapa da orla da cidade”, disse o ministro.

