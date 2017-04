Santarém-Homem é baleado por policial federal após tentar assaltar lanchonete

Tiro acertou o braço do suspeito que recebeu atendimento do Samu no local. Fato ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira (21) em Santarém.

Um homem foi baleado por um policial federal à paisana após tentar assaltar uma lanchonete na noite de quarta-feira (19) em Santarém, oeste do Pará. O fato ocorreu por volta das 22h na avenida Mendonça Furtado com travessa 2 de junho. O tiro acertou de raspão o braço do suspeito que recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da polícia, o homem chegou na lanchonete para assaltar e após apresentar sinais de agressividade com as vítimas, foi baleado por um policial federal que estava no local.

O caso foi registrado pela própria Polícia Federal e poderá ser encaminhado para a 16ª Seccional de Polícia Civil por se tratar de uma tentativa de assalto.

Outras ocorrências

Ainda na noite de quarta-feira (19) outro baleamento foi registrado. Após assalto, criminosos atiraram na vítima e fugiram. O crime aconteceu próximo à Praça do Skate, no bairro Santo André.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...