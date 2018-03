Santarém -Homem é preso por suspeita de ter abusado de quatro meninas no Residencial Salvação

Denúncia foi feita no início da tarde desta quinta-feira (15) pela mãe das vítimas. O caso está sendo investigado.

Caso foi atendido na Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e Adolescente (Foto: Reprodução/TV Tapajós)

Um homem suspeito de abusar sexualmente de duas crianças e duas adolescentes foi preso no início da tarde desta quinta-feira (15) em Santarém, oeste do Pará. O caso, segundo as vítimas, teria acontecido no Residencial Salvação.

A mãe das meninas fez a denúncia à polícia, que imediatamente foi atrás do suspeito. Segundo agentes policiais, por enquanto apenas uma das partes foi ouvida pela assistente social da Delegacia Especializada da Criança e Adolescente e o Boletim de Ocorrência ainda não foi registrado. Por isso as informações ainda não poderiam ser repassadas com detalhes pela autoridade policial.

As prováveis vítimas seriam duas crianças de 6 e 10, e duas adolescentes de 13 e 16 anos. Todas foram apresentadas na delegacia, em Santarém, onde serão ouvidas. Assim como o suspeito, que terá oportunidade de contar a sua versão ainda na tarde desta quinta-feira.

Por G1 Santarém, PA

