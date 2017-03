Santarém-Hospital abre vaga para pessoas com deficiência

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vaga aberta para pessoas com deficiência, para o cargo de auxiliar administrativo, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém.

Quem quiser concorrer deve enviar currículo atualizado para trabalheconosco@hrbaprosaude.org.br, informando o cargo desejado no assunto do e-mail, até o dia 4 de abril.

Cargo: auxiliar administrativo

Atividade: atividades administrativas

Requisito: Ensino Médio completo ou Superior em curso, mais curso completo de informática avançada. Experiência mínima de um ano na vaga.

Idade: entre 21 e 37 anos.

Horário: 220h mensais

Benefícios: salário + vale-transporte

