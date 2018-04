Santarém- Ibama, Semma e Polícia Militar apreendem carga de peixes ornamentais em embarcação

Peixes ornamentais estavam acondicionados em sacolas plásticas com oxigênio dentro de caixas de papelão (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Ao menos 14 caixas com os peixes foram localizadas dentro do camarote da embarcação que estava atracada no porto da CDP.

Uma denúncia anônima levou policiais da 1ª Companhia Orgânica do 3° BPM, de Santarém, oeste do Pará, e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) a uma embarcação que estava atracada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) com carga ilegal de peixes ornamentais.

Segundo informações do chefe de fiscalização da Semma, Arlem Lemos, os peixes estavam acondicionados em sacolas plásticas com oxigênio, embaladas em caixas de papelão. Ao todo, foram encontrados 67 peixes vivos e 13 mortos.

A embarcação estava de saída com destino a Manaus, no Amazonas. As caixas com os peixes estavam dentro de um camarote.

Polícia, Semma e Ibama apreenderam 14 caixas com os peixes ornamentais de diversas espécies, sem documentação de origem legal. Também pesa contra o responsável pela carga, o transporte interestadual.

Os fiscais do Ibama levaram o suposto responsável pela carga para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos legais. O suposto responsável também será autuado pelo crime ambiental e no caso dos peixes mortos, a multa é cobrada em dobro, como prevê a legislação vigente.

Os peixes apreendidos foram levados para o campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

