Santarém: Inscrições para processos seletivos especiais indígenas e quilombolas vão até o dia 16

As provas serão realizadas dia 13 de outubro na Universidade Federal do Oeste do Pará

Vão até o próximo dia 16 de setembro as inscrições ao Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) e ao Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) para 2020 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet.

No PSEI são ofertadas 77 vagas e no PSEQ 81 vagas para os cursos de graduação da Ufopa das unidades acadêmicas em Santarém e nos campi fora de sede da Universidade.As provas dos processos seletivos especiais serão realizadas no dia 13 de outubro.

A Ufopa reforça que “cada um dos processos seletivos apresenta suas especificidades. Por isso, é importante que o candidato leia com atenção o edital referente ao processo no qual pretende participar”.

Edital do Processo Seletivo Especial Indígena 2020

Edital do Processo Seletivo Especial Quilombola 2020

Por:Redação Integrada

