Santarém-Jacaré de quase 3 metros faz ‘visita surpresa’ e é capturado às margens do rio Tapajós

Bombeiros e trabalhadores imobilizam jacaré às margens do rio Tapajós — Foto: Hiel Gesã

O animal apareceu na área onde atracam embarcações no bairro Salé e surpreendeu os trabalhadores.

Um jacaré de quase três metros foi avistado na manhã desta quarta-feira (17), em uma faixa de areia, às margens do rio Tapajós, em Santarém, oeste do Pará. O animal apareceu na área onde atracam embarcações no bairro Salé e surpreendeu os trabalhadores.

A visita foi inesperada. Pouco tempo depois, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu imobilizar o jacaré com o auxílio de cordas. Trabalhadores também ajudaram a retirar o animal da margem do rio e colocar na caminhonete dos Bombeiros.

O jacaré foi levado para o quartel e depois para um zoológico da cidade, onde foi avaliado por uma médica veterinária. O local não tem mais condições para abrigar jacaré e por conta disso ele será solto na natureza ainda nesta quarta-feira.

Fonte:G1 Santarém:PA

