Santarém: Jovens amazonenses são presos furtando em lojas

Na ultima terça-feira (25), uma guarnição da Policia Militar de Santarém, apresentou na Seccional de Polícia Civil, as jovem Adriana Paes Almeida, 34 anos, Francy Fernanda Silva da Costa, 19 anos e Felipe Nogueira Queiroz, 23 anos, todos Amazonenses. Os três Amazonenses são acusados de vários furto de roupas em lojas no centro comercial de Santarém, no oeste do estado.

Para realizar os furtos, os acusados utilizavam uma caixa coberta com um saco plastico branco, que tinha um furo, já escolhido as roupas, despistavam os funcionários da loja e colocavam no interior da caixa as peças de roupas, logo em seguida sem comprar nada, saiam tranquilamente.. Essa pratica muito usadas por jovens que gostam de se vestir bem e entra em boutiques somente pata roubar, roupas de marcas.

Segundo informações da polícia de Santarém, a loja Elas Mais Elas, situada na 15 de Agosto no centro comercial, teve diversas peças de roupas furtadas pelos acusados. 24 shorts, 2 blusas e 6 bermudas masculinas, estavam pra ser levadas pelos mesmo, foi quando os funcionários chamaram uma guarnição da PM.

Os acusados foram ouvidos pelo delegado Jardel Guimarães e encaminhadas para o presídio de Cucurunã. O delegado Jardel Guimarães, informou ainda que, os acusados, provavelmente fizeram furtos em outras lojas de Santarém.

Já alguns dias que os acusados estava em Santarém, fazendo farras, principalmente em Alter do Chão e no Shooping da cidade.

Com informações da Policia Civil de Santarém

