Santarém-Ladrões invadem lanchonete da praça do Mirante

Local foi alvo de criminosos na madrugada de domingo (26). Segundo trabalhadores da praça, a falta de vigilantes preocupa.

Uma lanchonete localizada na praça do Mirante, na área de central de Santarém, no oeste do Pará foi invadida na madrugada de domingo (26). A lanchonete é a única que ainda funciona no local. De acordo com informação de vendedores, a ausência de vigilantes preocupa quem trabalha na área ou quem apenas está de passagem visitando a praça.

Dona Severina Pereira, que trabalha na lanchonete disse que se assustou ao chegar em seu local de trabalho e ver a porta aberta e o lugar todo revirado. “Os ladrões levaram as bebidas, quantia em dinheiro que estava no caixa. Ainda tem uns prejuízos para contabilizar. Estava tudo mexido”, disse.

A vendedora reclama da ausência de vigilantes na praça, segundo ela, o serviço foi suspenso em dezembro do ano passado. Esta não é a primeira vez que a praça é alvo de criminosos.

Em nota, a prefeitura informou que está viabilizando a contratação de seguranças para a praça local e ressaltou ainda que vai solicitar o apoio da Polícia Militar (PM) para garantir a segurança de todos naquela área.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...