Santarém lamenta morte de ex-técnico de futebol

A morte do ex-técnico Lúcio Santarém deixou a comunidade esportiva de Santarém de luto. O profissional do futebol foi vítima de um infarto aos 59 anos de idade.

Lúcio Santarém trabalhou em clubes como São Raimundo e Tuna Luso Brasileira. Recentemente estava trabalhando como administrador do Estádio Jader Barbalho, onde joga o Pantera, além do São Francisco e Tapajós.

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Antônio Carlos de Lima, lamentou o falecimento de Lúcio Santarém.

“O futebol paraense e santareno estão de luto por essa irreparável perda desse atleta exemplar e que sempre defendeu com dignidade os clubes por onde jogou com muita honra e respeito. Fica a saudade do futebol aguerrido e de raça sua marca registrada em campo como artilheiro que foi em carreira esportiva”, disse.

